09:28 27.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 28 раз нарушили режим тишины. Об этом передает пресс-центр штаба ООС.  

На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

Традиционно враг активизировался в темное время суток. Вдоль линии разграничения огонь не прекращался около населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино. Противник 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вынуждены были открыть превентивный огонь.

На Мариупольском направлении была замечена вражеская разведывательная группа. В результате обстрелов было ранено два украинских бойца, их госпитализировали. В рядах боевиков, по данным ООС, погибло четыре наемника, еще пятеро получили тяжелые ранения. Разведка докладывает об уничтожении командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в субботу, 26 мая на востоке Украины боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военных.


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