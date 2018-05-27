На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

Традиционно враг активизировался в темное время суток. Вдоль линии разграничения огонь не прекращался около населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино. Противник 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вынуждены были открыть превентивный огонь.

На Мариупольском направлении была замечена вражеская разведывательная группа. В результате обстрелов было ранено два украинских бойца, их госпитализировали. В рядах боевиков, по данным ООС, погибло четыре наемника, еще пятеро получили тяжелые ранения. Разведка докладывает об уничтожении командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в субботу, 26 мая на востоке Украины боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военных.