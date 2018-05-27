На США надвигается смертоносный шторм

Сообщается, что в ближайшие сутки шторм обрушится на полуостров Юкатан, западную Кубу, штат Флорида, а также северо-восточное побережье Мексиканского залива. Американские метеорологи предупредили жителей южного побережья страны быть готовыми в течении 48 часов оставить свои дома и переселиться во временные лагеря для пережидания стихии.

На данный момент шторм находится примерно в 100 милях от Флориды. Стихия будет набирать силу по мере приближения к суши, скорость ветра местами может достигать 65-80 км\час. Национальный центр по наблюдению за ураганами прогнодирует ухудшение погодных условий в течении четырех следующий дней.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Соединенные штаты опустилась непогода - снегопады, бури, дожди и град. Власти штата Луизиана объявили комендантский час, где из-за сильного ветра дерево упало на летний дом и раздавало трехлетнюю девочку, ребенка спасти не удалось.