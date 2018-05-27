На Шри-Ланку обрушилось разрушительное цунами - ФОТО

По предварительной информации, из-за сезонных дождей и резкого поднятие уровня воды в прибрежной зоне более 4 тыс. домов, свыше 50 тыс. человек были эвакуированы в менее опасные районы. В результате действия стихии погибло более 200 человек, еще 78 считаются пропавшими без вести.

Власти острова привлекли военных для проведения поисковых работ пропавших островитян. Кроме того, муссоны вызвали сильные наводнения и оползни на Шри-Ланке, 3 тыс человек вынуждены были покинуть места обитания и срочно перебраться во временные лагеря для пережидания стихии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее субтропический шторм " Альберто" начал двигаться в направлении американского штата Флорида. На данный момент шторм находится примерно в 100 милях от Флориды. Стихия будет набирать силу по мере приближения к суши, скорость ветра местами может достигать 65-80 км\час.