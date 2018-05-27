15:57 27.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе погибли два украинских спецназовца

 В Луганской области в результате артиллерийского обстрела погибло два сотрудника отряда специального назначения "Альфа". Об этом передает Facebook СБУ.

На Донбассе погибли два украинских спецназовца

По предварительной информации, двое "альфовцев" погибли во время выполнения боевого задания. Группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операцию объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел пророссийских наемников и вынуждена была отступить с потерями. В результате обстрелов был ранен еще один боец спецотряда "А", его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Погибшими является подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Ведомство СБУ пообещало родственникам погибших взять на себя все обязательства по финансированию и организации ритуальных услуг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 28 раз нарушили режим тишины. В рядах боевиков, по данным ООС, погибло четыре наемника, еще пятеро получили тяжелые ранения. 


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