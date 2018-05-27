На Донбассе погибли два украинских спецназовца

По предварительной информации, двое "альфовцев" погибли во время выполнения боевого задания. Группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операцию объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел пророссийских наемников и вынуждена была отступить с потерями. В результате обстрелов был ранен еще один боец спецотряда "А", его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Погибшими является подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Ведомство СБУ пообещало родственникам погибших взять на себя все обязательства по финансированию и организации ритуальных услуг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 28 раз нарушили режим тишины. В рядах боевиков, по данным ООС, погибло четыре наемника, еще пятеро получили тяжелые ранения.