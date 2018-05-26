Во Франции неизвестные напали на офис местного футбольного клуба

Во французском Марселе группа вооруженных мужчин организовала нападение на помещение местного спортклуба Amicale Sportive Kuhlmann неподалеку от футбольного стадиона.
Об этом передает издание La Provence.
По предварительной информации, несколько вооруженных автоматами Калашникова налетчиков ворвались в офис футбольной команды и открыли огонь на поражение. Стрельба продлилась несколько десятков секунд, затем нападавшие скрылись на автотранспорте. В результате нападения двое мужчин в возрасте около 30 лет - погибли на месте. Полиция объявила план-перехват по всему городу, выезд и въезд в Марсель для гражданского транспорта временно ограничен.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французском Марселе группа неизвестных людей в масках в понедельник, 21 мая, открыла огонь из автоматического оружия по молодым людям. Полицейские вступили в перестрелку и организовали оцепление. На место инцидента прибыли морские пехотинцы и спасательные службы.