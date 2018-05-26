Во Франции неизвестные напали на офис местного футбольного клуба

Об этом передает издание La Provence.

По предварительной информации, несколько вооруженных автоматами Калашникова налетчиков ворвались в офис футбольной команды и открыли огонь на поражение. Стрельба продлилась несколько десятков секунд, затем нападавшие скрылись на автотранспорте. В результате нападения двое мужчин в возрасте около 30 лет - погибли на месте. Полиция объявила план-перехват по всему городу, выезд и въезд в Марсель для гражданского транспорта временно ограничен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французском Марселе группа неизвестных людей в масках в понедельник, 21 мая, открыла огонь из автоматического оружия по молодым людям. Полицейские вступили в перестрелку и организовали оцепление. На место инцидента прибыли морские пехотинцы и спасательные службы.