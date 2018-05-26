В Уганде перевернулся пассажирский автобус

Инцидент произошел в провинции Уганды Кампалу. По предварительной информации, водитель автобуса не заметил впереди стоящий трактор и на огромной скорости времзался в него. Машину несколько раз перевернуло, переднюю часть транспорта оторвало и отбросило на несколько десятков метров.

В результате ДТП погибло 19 человек, среди погибших 16 несовершеннолетних детей. Стоит отметить, что ежегодно в стране в авариях погибает 9500 граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в округе Кангра на севере Индии в дорожно-транспортное происшествия попал школьный автобус. В результате ДТП погибло 30 человек, жертвами аварии стали дети младше десяти лет. Два сопровождающих их преподавателя и сам шофер погибли на месте. Только 10 учеников удалось спасти, их госпитализировали, они находятся в реанимационном отделении с тяжелыми травмами и переломами.