21:00 26.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе ребенок выпал с открытого окна

В Мариуполе родители не углядели за ребенком, который вывалился с окна 6 шестого этажа. Об этом передает отдел коммуникаций ГУ НП в Донецкой области.

В Мариуполе ребенок выпал с открытого окна

По предварительной информации, родители открыли окно на кухне для проветривания и задержались в спальне, как вдруг услышали детский крик. В результате малыш облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка, и выпала вместе с ребенком. Окно не было оборудовано специальным блокиратором, что и привело к трагическим последствиям.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи. которая госпитализировала ребенка, у него диагностировали множественные переломы ребер и таза. Правоохранители выяснили, что у потерпевшей семьи двое детей, в квартире они проживают уже десяток лет. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Подольском районе украинской столицы из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок. В результате инцидента, мальчик от полученных травм погиб на месте. В настоящее время все обстоятельства событий выясняет следствие.


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