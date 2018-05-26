В Хмельницком правоохранители ликвидировали целую сеть наркодиллеров

Сообщается, что схему купли-продажи наркотических средств организовал местный житель 1995 года рождения. Молодой человек наладил целую сеть, куда он привлекал своих знакомых и друзей, продавая им амфетамин по цене 500 гривен за 1 грамм или 300 гривен за так называемый "чек" - дозу весом 0,3 грамма.

В ходе проведения обысков в квартире задержанного был обнаружен 1 килограмм (амфетамин и марихуана), а также 6661 гривна, 2496 долларов США, 360 евро, устройства для курения, электронные весы, оргтехнику, мобильные телефоны, банковские карты и блокноты с записями заказов.

Наркоторговец признался, что в месяц ему удавалось заработать до 200 тыс гривен наличными.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Хмельницкий полицейский, который занимался борьбой с наркоторговлей, сам попался на регулярном сбыте амфетамина.