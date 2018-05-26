13:34 26.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пограничники задержали группу фанатских ультрас - ФОТО

Сотрудники Черниговского отряда ГПСУ в пункте пропуска "Новые Яриловичи" не пустили в страну 4 граждан России. Об этом передает пресс-центр ведомства.

Пограничники задержали группу фанатских ультрас - ФОТО

Сообщается, что россияне не смогли предоставить идентифицирующие их личность документы, а также не смогли четко обьяснить цель своего путешествия в Украину. В результате пограничники вынуждены были отправить авто на российских номерах обратно в РФ. 

Позже было установлено, что все четверо мужчин в возрасте от 21 до 28 лет принадлежали к футбольным ультрас ФК "Торпедо" из города Владимир.

Как сообщалось в "УРА-Информ", нападение на фанатов английского "Ливерпуля", который примет участие в финале Лиги чемпионов 2018 в Киеве, квалифицировали как групповое хулиганство. В данное время, правоохранители разыскивают других участников драки, чтобы предоставить их действиям правовую оценку.


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