На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" перемирие

Ближе к вечеру огонь боевиков активизировался вдоль всей линии разграничения. Так, в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино оккупационные войска открывали огонь из минометов и пулеметов. В частности, руководство ООС зафиксировало 13 случаев с применением тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении была замечена вражеская разведывательная группа, подразделения Объединенных сил вынуждены были дать адекватный ответ, открыв превентивный огонь. В результате обстрелов было ранено два украинских бойца, их госпитализировали. В рядах боевиков, по данным ООС, погибло два наемника, еще четыре получили тяжелые ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд с официальным визитом приехала на Донбасс, где ее встретил командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев.