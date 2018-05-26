10:37 26.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" перемирие

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 33 раза нарушили режим тишины. Об этом передает пресс-центр штаба ООС. 

На востоке Украины боевики продолжают

Ближе к вечеру огонь боевиков активизировался вдоль всей линии разграничения. Так, в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино оккупационные войска открывали огонь из минометов и пулеметов. В частности, руководство ООС зафиксировало 13 случаев с применением тяжелого вооружения. 

На Мариупольском направлении была замечена вражеская разведывательная группа, подразделения Объединенных сил вынуждены были дать адекватный ответ, открыв превентивный огонь. В результате обстрелов было ранено два украинских бойца, их госпитализировали. В рядах боевиков, по данным ООС, погибло два наемника, еще четыре получили тяжелые ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд с официальным визитом приехала на Донбасс, где ее встретил командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев


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