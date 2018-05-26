На Харьковщине захлебнулся младенец

Сообщается, что во время купания сына мужчина на минуту отвлекся на второго ребенка и вышел из ванной комнаты. Когда отец вернулся в ванную, то обнаружил тело своего сына в бездыханном состоянии. Он сразу вызвал скорую медицинскую помощь, до приезда медиков он пытался сделать ребенку искусственное дыхание.

Малыша положили в реанимационное отделение, где подключили его легкие к аппарату искусственного дыхания. К сожалению ребенка спасти не удалось. Стоит отметить, что отец семейства характеризуется соседями как очень положительный человек, на учете в полиции он никогда не состоял.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства несчастного случая.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на отдыхе в Черновцах во время купания в реке Прут утонул индус, который получал в Украине медицинскую специальность. Тело потерпевшего было поднято на сушу, его доставали аквалангисты на глубине 70 метров.