22:00 26.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине захлебнулся младенец

В Харьковской области отец годовалого ребенка не доглядел своего сына во время купания. Об этом передает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

На Харьковщине захлебнулся младенец

Сообщается, что во время купания сына мужчина на минуту отвлекся на второго ребенка и вышел из ванной комнаты. Когда отец вернулся в ванную, то обнаружил тело своего сына в бездыханном состоянии. Он сразу вызвал скорую медицинскую помощь, до приезда медиков он пытался сделать ребенку искусственное дыхание. 

Малыша положили в реанимационное отделение, где подключили его легкие к аппарату искусственного дыхания. К сожалению ребенка спасти не удалось. Стоит отметить, что отец семейства характеризуется соседями как очень положительный человек, на учете в полиции он никогда не состоял.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства несчастного случая.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на отдыхе в Черновцах во время купания в реке Прут утонул индус, который получал в Украине медицинскую специальность. Тело потерпевшего было поднято на сушу, его доставали аквалангисты на глубине 70 метров.


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