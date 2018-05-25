В столице неизвестные избили болельщиков "Ливерпуля" – ФОТО

В украинской столице поздно вечером, 24 мая, группа из 20 человек в масках напала на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в Украину на финал Лиги чемпионов.
Об этом сообщило издание Mirror.
Как известно, инцидент произошел в одном из киевских ресторанов. Там, около 20 человек в масках и капюшонах атаковали болельщиков "Ливерпуля", находившихся в заведении.
Неизвестные начали бросать в фанатов английской команды столы и стулья. В результате болельщики "Ливерпуля" получили порезы и раны головы и шеи.
"Мы обедали, никого не трогая. Я пришел посмотреть футбол. Мы находимся здесь четыре часа, а затем нас атакуют. Они пришли к нам, как свора собак. Это было ужасно", - рассказал один из пострадавших британцев.
Сообщается, что на место инцидента приехала полиция и задержала двух нападавших, а также одного фаната "Ливерпуля".
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", полиция в Украине будет работать в усиленном режиме. К работе на локациях международного турнира на время проведения финала Лиги чемпионов будут привлекать полицейских, которые владеют иностранными языками.
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