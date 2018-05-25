22:30 25.05.2018 | Происшествия | Новости
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В США произошла стрельба в школе

В США в городе Индианаполис штата Индиана неизвестный открыл стрельбу по ученикам средней школы. Об этом передает АР.

В США произошла стрельба в школе

По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу по подросткам во время перемены, когда большинство учеников находилось в школьном дворе. В результате стрельбы пострадало два человека, им удалось выжить, их госпитализировали. На место происшествия прибыло 5 нарядов полиции и одна группа войск специального назначения. 

Подозреваемый в стрельбе был арестован, у него изъяли огнестрел и две обоймы к нему. Все ученики эвакуированы из здания. Стрелок на допросе признался, что действовал один, однако мотивы своего поступка он комментировать отказался.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские полисмены назвали имя подростка, который совершил стрельбу в школе в юго-восточном техасском городе Санта-Фе. Задержанным оказался 17-летний американец с греческими корнями Димитриос Пагуртис. Парень признался, что готовил масштабный теракт в школе

 


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