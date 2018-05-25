В Мексике убили 52-летнюю журналистку

О трагедии информируют РИА Новости в пятницу, 25 мая.

При этом, как сообщили в прокуратуре штата Нуэво-Леон, на теле женщины были обнаружены многочисленные колотые ранения в области шеи. В то же время пока неизвестны мотовы злоумышленника, однако коллеги убитой заявили, что Алисия Диас Гонсалес писала о деятельности местных компаний и освещала налоговую тематику.

Комиссия по правам человека Мексики призвала прокуратуру штата провести расследование убийства журналистки. Если будет необходимость, то комиссия призвала полицию взять под защиту близких погибшей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские спецслужбы задержали прокремлевского журналиста по подозрению в госизмене. Представленные доказательства выглядят не очень убедительно, за задержанием, возможно, стоит другая причина.