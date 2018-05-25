В Ливии взорвался заминированный автомобиль, погибли семь человек

В результате инцидента погибли семь человек. Еще около 20 человек поручили травмы. Как сообщает AFP, бомба была приведена в действие в оживленном районе рядом с отелем Тибести.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за инцидент. Вместе с тем ливийский чиновник заявил агентству, что в нападении виноваты "спящие ячейки боевиков, которые хотят дать понять, что в Бенгази опасно".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в канадском городе Миссиссога в провинции Онтарио в ресторане Bombay Bhel произошел взрыв. В результате сильнейшего взрыва по меньшей мере пострадало около 15 человек.