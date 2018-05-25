16:50 25.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100195055:test

В Киеве произошло ДТП, есть погибшие

Сегодня, 25 мая 2018 года, в Соломенском районе столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, который совершил наезд на женщину пенсионного возраста.

В Киеве произошло ДТП, есть погибшие

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Василенка, 19 случилась авария на проезжей части поблизости от продуктового магазина. Отмечается, что водитель грузовика отъезжал назад и не заметил человека. Пешеход также не видел опасность движения транспортного средства.

В результате происшествия автомобиль переехал женщину пенсионного возраста. Была вызвана карета скорой помощи. Медики установили, что от полученных травм потерпевшая мгновенно скончалась. По предварительным данным ей было около 60 лет.

В данный момент определяются все подробности происшествия и решается вопрос о начале уголовного производства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве на Кольцевой дороге произошло дорожно транспортное происшествие с участием автомобиля марки Geely, который столкнулся со столбом перед Жулянским мостом.


Поделиться
Читайте также:
 
Олег Винник признался, почему не выступает в России - ВИДЕО Продюсера Харви Вайнштейна арестовала полиция В Киеве убрали очередные МАФы возле метро КПИ - ФОТО Темп роста ВВП Украины должен быть выше, чем есть сейчас, - Порошенко
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив