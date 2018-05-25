В Киеве произошло ДТП, есть погибшие

Сегодня, 25 мая 2018 года, в Соломенском районе столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, который совершил наезд на женщину пенсионного возраста.
Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
В правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Василенка, 19 случилась авария на проезжей части поблизости от продуктового магазина. Отмечается, что водитель грузовика отъезжал назад и не заметил человека. Пешеход также не видел опасность движения транспортного средства.
В результате происшествия автомобиль переехал женщину пенсионного возраста. Была вызвана карета скорой помощи. Медики установили, что от полученных травм потерпевшая мгновенно скончалась. По предварительным данным ей было около 60 лет.
В данный момент определяются все подробности происшествия и решается вопрос о начале уголовного производства.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве на Кольцевой дороге произошло дорожно транспортное происшествие с участием автомобиля марки Geely, который столкнулся со столбом перед Жулянским мостом.
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