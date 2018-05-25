В Канаде прогремел взрыв в ресторане, есть пострадавшие – ФОТО

Отмечается, что в результате сильнейшего взрыва по меньшей мере пострадало около 15 человек.

В свою очередь медики сообщили, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, у остальных повреждения незначительны.

В данное время спасатели и полицейские работают на месте инцидента, устанавливая все причины и последствия взрыва.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", у здания энергогенерирующей компании "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы прогремел взрыв. Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 93.