Судью Днепровского райсуда поймали на взятке – ФОТО

Как известно, за указанную сумму судья пообещал подозреваемому в рейдерстве и подделке документов изменить меру пресечения на более мягкую.

Сразу после вынесения судьей соответствующего решения, сотрудники СБУ и НАБУ провели следственные действия в его служебном кабинете.

По данному факту открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины Харьковской области задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке. Он требовал от директора частного предприятия восемь тысяч долларов, обещая за эти деньги открыть уголовное дело по должникам предпринимателя.