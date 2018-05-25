15:54 25.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Судью Днепровского райсуда поймали на взятке – ФОТО

В Днепре судья одного из райсудов требовал от местного бизнесмена пятнадцать тысяч долларов за послабление ему меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Судью Днепровского райсуда поймали на взятке – ФОТО

Как известно, за указанную сумму судья пообещал подозреваемому в рейдерстве и подделке документов изменить меру пресечения на более мягкую.

Сразу после вынесения судьей соответствующего решения, сотрудники СБУ и НАБУ провели следственные действия в его служебном кабинете.

По данному факту открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины Харьковской области задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке. Он требовал от директора частного предприятия восемь тысяч долларов, обещая за эти деньги открыть уголовное дело по должникам предпринимателя.


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