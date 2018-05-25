Полиция задержала злоумышленника, который напал на офис местной партии в Черкассах - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-служба партии. Согласно сообщению депутата застрелили во время нападения на его офис. По предварительной информации, мужчина, который когда-то работал охранником у погибшего, забежал в помещение, там произошел конфликт и он выстрелил в Гуру, а охрана депутата начала отстреливаться, - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем в полиции заверили, что задержали мужчину, который совершил нападение на офис ВО "Черкащане". По данным главы Национальной полиции Сергея Князева, задержанный злоумышленник сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем.

Обстоятельства, мотивы, а также то, что побудило указанного гражданина совершить это правонарушение, мы выясним в кратчайшее время, - пообещал он.

Князев рассказал, что, ворвавшись в помещение, нападающий закрылся внутри, не выдвигая никаких требований. Полиция оцепила район, была введена в действие специальная операция "Заложник".

Услышав звуки выстрелов в помещении, руководители операции приняли решение о проведении активных действий. Начальник полиции Области предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении. Приблизившись ко входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя, – рассказал глава Нацполиции.

На данынй момент полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство. Следователи также намерены учесть фактор захвата заложников, а также дополнительный эпизод – установки "растяжки", который будет квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Черкассах неизвестный закрылся в доме по адресу улица Крещатик, угрожая взорвать здание. В результате нападения погиб депутат областного совета от ВО "Батькивщина" Сергей Гура.