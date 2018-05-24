15:28 24.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном Соломенском районе произошла смертельная авария – ФОТО

В Киеве сегодня, 23 мая, на улице Н.Василенко, 19 грузовик наехал на пожилую женщину. Об этом передает сообщество dtp.kiev.ua на странице Facebook

В столичном Соломенском районе произошла смертельная авария – ФОТО

Отмечается, что возле супермаркета "Фора" водитель грузовика сдавал назад и задавил пожилую женщину. От полученных травм она умерла мгновенно.

Со слов очевидцев, бабушка выходила с покупками из магазина, а водитель сдавал назад, чтобы через припаркованные машины заехать на отгрузку к рампе, не заметил её и переехал.

В данное время, на месте работает полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Дегтяревской, 27. Погибших нет. Сообщается, что столкновение произошло между мотоциклом и легковым автомобилем. Водитель двухколесного транспорта получил травмы, его госпитализировали.


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