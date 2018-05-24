В США грузовик въехал в школьный автобус, десятки пострадавших

Об этом сообщает местное издание NBC15.

Установлено, что автобус стоял на обочине, когда в него врезался грузовик. На момент аварии в автобусе находилось 33 человека, среди которых травмы различной степени тяжести получили 20 пассажиров.

Также девяти пострадавшим потребовалась госпитализация, среди которых четверо получили серьезные травмы. Двух пострадавших со сложными травмами в медицинские учреждения было доставлено вертолетами.

В данное время полиция устанавливает все причины произошедшего.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на трассе Кривой Рог-Днепр пассажирская маршрутка попала в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел около села Новокалиновка. По предварительной информации, водитель маршрутки не успел перестроиться в свой ряд, когда пытался обогнать впереди идущий автомобиль.