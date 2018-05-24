15:36 24.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области обнаружили тайники с боеприпасами - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили на территории Одесской области два тайника с боеприпасами и взрывными устройствами.

В Одесской области обнаружили тайники с боеприпасами - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, в заброшенном дренажном колодце на территории Лиманского района стражип порядка нашли два корпуса гранат, десять патронов, пять тротиловых шашек общим весом четыре килограмма и три электродетонатора. А в лесополосе в Овидиопольском районе оперативники обнаружили две сотни патронов и дымовые шашки.

"Изъятые боеприпасы направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о начале уголовное производства по ст.263 УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковской области работники Службы Безопасности Украины сообща с Национальной полицией обнаружили и изъяли незаконный арсенал вооружения.


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