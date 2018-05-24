В Мариуполе мужчина обстрелял из гранатомета детскую амбулаторию – ФОТО

Правоохранители установили, что 47-летний мужчина пришел в Кальмиуское отделение полиции с корпусом от гранаты РПГ-22 в руках и рассказал, что во дворе заброшенного здания неизвестный оставил пакет с заряженным взрывным устройством. Найдя его, мужчина высадил гранату в воздух, после чего обратился в полицию.

Однако, через несколько минут в дежурную часть полиции поступило сообщение о повреждении оконной лудки в детской амбулатории и найдены обломки снаряда. Позже установили, что помещение повреждено в результате взрыва той же гранаты.

Кроме того, выяснилось, что у мужчины психическое заболевание, и он состоит на учете в местной психиатрической больнице.

По этому поводу следователи открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", боевики обстреляли населенный пункт Марьинка Донецкой области. Огонь велся из стрелкового оружия. В результате боевых действий погиб 36-летний местный житель.