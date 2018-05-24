13:19 24.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве автомобиль влетел в столб, водитель в тяжелом состоянии

В Киеве на Кольцевой дороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Geely, который столкнулся со столбом перед Жулянским мостом.

В Киеве автомобиль влетел в столб, водитель в тяжелом состоянии

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В четверг, 24 мая в 6:30, в правоохранительные органы поступило сообщение об аварии на Кольцевой автодороге. Била также вызвана карета скорой помощи, которой госпитализировали водителя в тяжелом состоянии.

Мужчину доставили в 17 городскую больницу. По предварительным данным, у пострадавшего переломы обеих ног и многочисленные повреждения. При госпитализации водитель был в сознании, хотя его состояние тяжелое.

На месте происшествия работают два экипажа патрульной полиции. Правоохранители планируют дальнейшие действия совместно со следователем по ДТП. Ожидается прибытие родственников, которые заберут автомобиль.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус.


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