09:15 24.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Италии поезд врезался в фуру , есть жертвы - ФОТО

В Италии в ночь на четверг, 24 мая, на железнодорожной линии Турин-Ивреа в Калузо произошла серьезная авария.

В Италии поезд врезался в фуру , есть жертвы - ФОТО

Тут поезд врезался в прицеп фуры. В результате аварии, по предварительным данным, два человека погибли на месте происшествия.

Еще 18 человек получили травмы. Как сообщает Rai News, после столкновения локомотив и два вагона сошли с рельсов. Был сбит один фонарный столб.

В полиции уточнили, что одним из погибших является машинист поезда, который умер мгновенно. Другой - один из техников фуры.

На момент аварии в поезде находились от 40 до 50 пассажиров. Всех раненных уже извлекли из вагонов. Людей с самыми серьезными ранениями доставили в больницу в Турине вертолетом.

Среди причин аварии в полиции рассматриваются технические проблемы на железнодорожном переезде или ошибка водителя грузовика.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на станции Великая Бакта Закарпатской области произошл возгорание поезда, который следовал по маршруту Королево-Батево. Информация о пострадавших не поступала.


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