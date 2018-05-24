В Италии поезд врезался в фуру , есть жертвы - ФОТО

В Италии в ночь на четверг, 24 мая, на железнодорожной линии Турин-Ивреа в Калузо произошла серьезная авария.
Тут поезд врезался в прицеп фуры. В результате аварии, по предварительным данным, два человека погибли на месте происшествия.
Еще 18 человек получили травмы. Как сообщает Rai News, после столкновения локомотив и два вагона сошли с рельсов. Был сбит один фонарный столб.
В полиции уточнили, что одним из погибших является машинист поезда, который умер мгновенно. Другой - один из техников фуры.
На момент аварии в поезде находились от 40 до 50 пассажиров. Всех раненных уже извлекли из вагонов. Людей с самыми серьезными ранениями доставили в больницу в Турине вертолетом.
Среди причин аварии в полиции рассматриваются технические проблемы на железнодорожном переезде или ошибка водителя грузовика.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на станции Великая Бакта Закарпатской области произошл возгорание поезда, который следовал по маршруту Королево-Батево. Информация о пострадавших не поступала.
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом