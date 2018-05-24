В Черкасской области надругались над памятником Чорновилу

Об этом сообщает сын Вячеслава Чорновила, политический аналитик Тарас Чорновил в Facebook.

Он написал 24 мая 2018 года, что в селе Ольховец в Черкасской области случилось ужасное событие. Во дворе усадьбы-музея Вячеслава Чорновила неизвестные ночью разгромили памятник и похитили бюст. Чорновил-младший высказал надежду, что преступников осудят, поскольку у них нет ничего святого.

В данный момент правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленников.

Сын Чорновила отметил, что полиция действительно взялась искать вандалов, и что он надеется на результат.

Вячеслав Чорновил родился 24 декабря 1937 года и был лидером украинского национально-демократического освободительного движения конца 1980-1990 годов. Также он был инициатором введения Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины.

Он погиб 25 марта 1999 года в аварии и посмертно получил звание Героя Украины. Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 80-летия со дня рождения Вячеслава Чорновила".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вандалы разрисовали памятник Борцам, погибшим в борьбе за власть Советов в Одессе, который установлен на Куликовом поле.