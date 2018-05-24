09:58 24.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе погиб 22-летний украинский снайпер - ФОТО

Неподалеку от поселка Зайцево Донецкой области погиб 22-летний младший сержант Богдна Коломиец. Об этом сообщили в фонде Вернись живым в Facebook, 23 мая.

На Донбассе погиб 22-летний украинский снайпер - ФОТО

По предварительным данным, погибший воин был командиром отделения взвода снайперов 24-й бригады. До войны молодой человек учился в технологическом университете в Виннице.

Подробностей о дате и обстоятельствах смерти Коломийца не указано.

Кстати, у погибшего снайпера остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Беларуси на 61 году жизни умерла Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского. Трагическую новость сообщае Радио Свобода, со ссылкой на ее дочь Наталью.


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