На Донбассе погиб 22-летний украинский снайпер - ФОТО

Неподалеку от поселка Зайцево Донецкой области погиб 22-летний младший сержант Богдна Коломиец. Об этом сообщили в фонде Вернись живым в Facebook, 23 мая.
По предварительным данным, погибший воин был командиром отделения взвода снайперов 24-й бригады. До войны молодой человек учился в технологическом университете в Виннице.
Подробностей о дате и обстоятельствах смерти Коломийца не указано.
Кстати, у погибшего снайпера остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Беларуси на 61 году жизни умерла Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского. Трагическую новость сообщае Радио Свобода, со ссылкой на ее дочь Наталью.
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом