На Донбассе погиб 22-летний украинский снайпер - ФОТО

По предварительным данным, погибший воин был командиром отделения взвода снайперов 24-й бригады. До войны молодой человек учился в технологическом университете в Виннице.

Подробностей о дате и обстоятельствах смерти Коломийца не указано.

Кстати, у погибшего снайпера остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Беларуси на 61 году жизни умерла Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского. Трагическую новость сообщае Радио Свобода, со ссылкой на ее дочь Наталью.