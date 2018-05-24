Мама в телефоне: в Киеве 5-летний мальчик травмировался на эскалаторе

Как известно, мама малыша не держала его за руку, он сидел на эскалаторе. В результате неосторожности и халатности мамы, пальцы ребенка попали между ступенями и балюстрадой.

В ведомстве к пассажирам обратились с убедительной просьбой смотреть за детьми, так как стартовал сезон каникул, период массовых мероприятий, экскурсий, прогулок и поездок.

"Пожалуйста, соблюдайте правила пользования метрополитеном и повторите их с детьми. Держите детей за руку, а совсем маленьких на руках! Не заступайте за ограничительную линию! Держитесь за поручень! Не бегайте по эскалатору и не садитесь на его ступени!", - добавили в предприятии.

К слову, соблюдение этих простых правых – залог быстрой и безопасной поездки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", корпорация Google решила необычным способом презентовать новую функционал сервиса с помощью рекламы в киевском метрополитене. Запись уже появилась на видеохостинге Youtube.