16:11 24.05.2018 | Происшествия | Новости
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КНДР демонтировала ядерный полигон Пунгери

В четверг, 24 мая, Северная Корея в присутствии иностранных журналистов завершила демонтаж ядерного полигона Пунгери. 

КНДР демонтировала ядерный полигон Пунгери

Об этом пишет информационное агенство Associated Press.

Как отмечается, за демонтажем полигона наблюдали представители СМИ из США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи.

Так, военные КНДР взорвали три испытательные шахты, уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и другие объекты, которые обслуживали полигон.

"Все туннели на полигоне уничтожили взрывами", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Северной Кореи может пересмотреть вопрос о саммите с США в случае "неразумного" поведения Вашингтона. Острую реакцию Пхеньяна вызвало высказывание вице-президента США Майка Пенса, сравнившего КНДР с Ливией и заявившего, что в случае если КНДР не пойдет на отказ от ядерной программы, нельзя исключить развития событий по ливийскому сценарию.


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