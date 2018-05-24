КНДР демонтировала ядерный полигон Пунгери

Об этом пишет информационное агенство Associated Press.

Как отмечается, за демонтажем полигона наблюдали представители СМИ из США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи.

Так, военные КНДР взорвали три испытательные шахты, уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и другие объекты, которые обслуживали полигон.

"Все туннели на полигоне уничтожили взрывами", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Северной Кореи может пересмотреть вопрос о саммите с США в случае "неразумного" поведения Вашингтона. Острую реакцию Пхеньяна вызвало высказывание вице-президента США Майка Пенса, сравнившего КНДР с Ливией и заявившего, что в случае если КНДР не пойдет на отказ от ядерной программы, нельзя исключить развития событий по ливийскому сценарию.