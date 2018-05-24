"Боинг" в Донбассе сбили из "Бука" российской 53-й бригады - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает The Associated Press.

Как выяснила следственная группа, установка "Бук" была сделана на основе фото- и видеоматериалов, полученных в том числе из социальных сетей.

Также стало известно, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сейчас сократился до "нескольких десятков". Вместе стем представитель следственной группы отказался назвать имена возможных подозреваемых, ссылаясь на интересы следствия.

Во время пресс-конференции следователи обратились к свидетелям - служащим бригады, их родственникам и друзьям - с просьбой предоставить информацию, которая поможет расследованию.

При этом, глава СБУ Василий Грицак добавил, что его команда полностью поддерживает результаты JIT. "Сегодня во время презентации мы показали убедительные доказательства этого", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на расследование в Нидерландах катастрофы малазийского Boeing МН17 власти Австралии выделят 50 млн долларов.