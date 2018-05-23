10:44 23.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области произошла смертельная авария – ФОТО

Сегодня ранним утром, 23 мая, во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус.

Во Львовской области произошла смертельная авария – ФОТО

Об этом сообщает Нацполиция во Львовской области.

По информации полицейских, несчастный случай произошел вблизи села Чучманы Бугского района, в результате чего погибли шесть человек.

В данное время, на месте инцидента работает полиция. Все причины и подробности аварии устанавливает следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие  дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.


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