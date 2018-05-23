Во Львовской области произошла смертельная авария – ФОТО

Об этом сообщает Нацполиция во Львовской области.

По информации полицейских, несчастный случай произошел вблизи села Чучманы Бугского района, в результате чего погибли шесть человек.

В данное время, на месте инцидента работает полиция. Все причины и подробности аварии устанавливает следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.