Во Флориде мужчина устроил стрельбу, один человек ранен

После обстрела он забаррикадировался в одной из квартир жилого дома. В результате инцидента был ранен один человек, а самого злоумышленника нашли мертвым в квартире, в которой он спрятался.

Как сообщает CBS News, в полиции сообщили, что инцидент связан с "подозрительной смертью в Санта-Роза Бич", но больше ничего не уточнили. Правоохранители окружили дом, где забаррикадировался подозреваемый, а спустя некоторое время обнаружили там мертвое тело.

Вместе с тем, местные власти пояснили, что стрельбу из винтовки устроил 49-летний Кевин Роберт Холройд. Он скончался после нескольких часов противостояния. Его тело обнаружил специальный робот, которого запустили в дом. Очевидцы происшествия рассказали, что слышали около 50 выстрелов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одной из школ американского штата Джорджия ученик открыл стрельбу из огнестрела. Инцидент произошел в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. Школьник начал стрелять по своим одноклассникам и их родителям во время вручения дипломов об окончании учебного заведения. В результате на выпускной церемонии появилось три машины полицейских, которые полностью оцепили школьное здание и принудили стрелка сдаться.