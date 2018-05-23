В Затоке на базе отдыха прогремел взрыв, пострадал отдыхающий - ФОТО. ВИДЕО

В поселке Затока Одесской области во вторник вечером, 22 мая, на базе отдыха произошел взрыв.
В результате инцидента один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица. Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, информация о взрыве поступила около шести часов вечера.
Пострадавшего 27-летнего мужчину доставили в больницу. Причины и обстоятельства взрыва выясняются. На месте происшествия работают взрывотехники и усиленная следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции. Предварительная причина - взрыв газо-воздушной смеси при подготовке к поджогу.
Вместе с тем полиция подозревает, что именно он и разлим смесь в здании, а затем пытался скрыться с места преступления.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного жела по статье Умышленное уничтожение или повреждение имущества Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Затока Одесской области в ночь на понедельник, 4 декабря 2017 года, произошел пожар. Тут неизвестные подожгли территорию не действующей базы отдыха "Зори Тирасполя". Деревянные дома сгорели полностью.
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