В Венгрии автобус столкнулся с грузовиком, погибли девять человек - ФОТО

В Венгрии вечером во вторник, 22 мая, румынский микроавтобус на шоссе столкнулся с грузовиком.
В результате аварии девять человек погибли. Еще семь человек скорая помощь увезла в больницу.
Как сообщает румынское издание adevarul.ro, произошло лобовое столкновение микроавтобуса, который зарегистрирован в румынском округе Муреш и вез людей из Словении в Румынию. Среди погибших также водитель автобуса.
За несколько минут до аварии он вел прямую трансляцию в соцсети Facebook.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 мая в Италии перевернулся пассажирский автобус компании Flixbus. Автобус ехал из Турина в Триест, авария произошла в провинции Порденоне. В результате съезда автобуса с дороги пострадали 26 человек, их доставили в местные больницы, один - тяжело ранен.
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