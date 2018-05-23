В Венгрии автобус столкнулся с грузовиком, погибли девять человек - ФОТО

В результате аварии девять человек погибли. Еще семь человек скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает румынское издание adevarul.ro, произошло лобовое столкновение микроавтобуса, который зарегистрирован в румынском округе Муреш и вез людей из Словении в Румынию. Среди погибших также водитель автобуса.

За несколько минут до аварии он вел прямую трансляцию в соцсети Facebook.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 мая в Италии перевернулся пассажирский автобус компании Flixbus. Автобус ехал из Турина в Триест, авария произошла в провинции Порденоне. В результате съезда автобуса с дороги пострадали 26 человек, их доставили в местные больницы, один - тяжело ранен.