В центре оккупированного Донецка взорвалась маршрутка - ФОТО

Об этом свидетельствуют снимки очевидцев проишествия в соцсетях.

Как утверждают свидетели инцидента, из салона микроавтобуса шел густой черный дым. Предполагается, что внутри салона могла детонировать граната.

"Водитель тут же открыл двери и выпустил пассажиров. А сам стал бороться с огнем с помощью огнетушителя, после чего пожар был локализован", - рассказали напуганные люди.

При этом сотрудники правоохранительных органов заявили, что в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все причины случившегося.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на временно оккупированной Россией украинской территории Дебальцево в Донецкой области случилось чрезвычайное происшествие - прогремел взрыв в рейсовом автобусе с пассажирами.