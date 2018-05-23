17:35 23.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре оккупированного Донецка взорвалась маршрутка - ФОТО

В среду, 23 мая, в оккупированном Донецке прогремел взрыв в салоне маршрутного такси, которое двигалось в районе проспекта Ильича.

В центре оккупированного Донецка взорвалась маршрутка - ФОТО

Об этом свидетельствуют снимки очевидцев проишествия в соцсетях.

Как утверждают свидетели инцидента, из салона микроавтобуса шел густой черный дым. Предполагается, что внутри салона могла детонировать граната.

"Водитель тут же открыл двери и выпустил пассажиров. А сам стал бороться с огнем с помощью огнетушителя, после чего пожар был локализован", - рассказали напуганные люди.

При этом сотрудники правоохранительных органов заявили, что в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все причины случившегося.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на временно оккупированной Россией украинской территории Дебальцево в Донецкой области случилось чрезвычайное происшествие - прогремел взрыв в рейсовом автобусе с пассажирами.


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