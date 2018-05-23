12:39 23.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Николаева упали шесть электроопор - ФОТО

Сегодня, 23 мая, в самом центре Николаева на отрезке улицы Потемкинской между Малой Морской и Московской, рухнули шесть электроопор.

В центре Николаева упали шесть электроопор - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Novosti-n.

Как утверждают очевидцы инцидента, сначала упало дерево повалив опору контактной сети трамваев. Он потянул за собой провода, которые пролегали на этом участке, и поваленными оказались еще пять столбов.

"В комнате услышал шум, вышел на улицу, увидел, как упала ветка и все столбы, как домино завалились", – рассказал житель близлежащего дома.

Кроме того, один из столбов упал на автомобиль Honda Civic, припаркованный на Потемкинской улице. К счастью, из прохожих никто не пострадал. Сейчас, на месте проишествия уже работают полицейские.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Киев-Одесса в Черкасской области, пострадали четверо человек. Скорая помощь увезла в больницу трех сотрудников "Укравтодора" и водителя грузовика.


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