В центре Николаева упали шесть электроопор - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Novosti-n.

Как утверждают очевидцы инцидента, сначала упало дерево повалив опору контактной сети трамваев. Он потянул за собой провода, которые пролегали на этом участке, и поваленными оказались еще пять столбов.

"В комнате услышал шум, вышел на улицу, увидел, как упала ветка и все столбы, как домино завалились", – рассказал житель близлежащего дома.

Кроме того, один из столбов упал на автомобиль Honda Civic, припаркованный на Потемкинской улице. К счастью, из прохожих никто не пострадал. Сейчас, на месте проишествия уже работают полицейские.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Киев-Одесса в Черкасской области, пострадали четверо человек. Скорая помощь увезла в больницу трех сотрудников "Укравтодора" и водителя грузовика.