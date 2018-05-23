В Тернополе совершено вооруженное нападение на цыганский табор

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Тернополя.

Но место происшествия были вызваны патрульные для помощи потерпевшим. Было задержано двенадцать злоумышленников, которые с битами планировали разогнать цыганский табор. В данный момент определяется их причастность к правонарушению.

По предварительным данным, жертвы атаки готовили пищу на костре, когда на территорию их лагеря ворвалась агрессивная группа людей. В ней числилось около полутора десятка людей, которые открыли огонь. Во время нападения потерпевшие сбежали в ближайший лес, а их палатки были спалены.

В таборе пребывало семь взрослых и 33 ребенка, которые прибыли из Закарпатской области, а на проживание зарабатывали нахождением металлолома. В дальнейшем нападавших схватили на улице Микулинецкой в Тернополе поблизости сервисного центра Toyota. Для задержания на место прибыла группа патрульных правоохранителей.

С места происшествия были изъяты гильзы, предположительно от пневматического оружия. Данный инцидент внесли в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье за хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия для нанесения телесных повреждений.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве создадут рабочую группу для защиты прав ромов, в рамках которой будут вести деятельность сотрудники местной власти, правоохранители и защитники прав человека.