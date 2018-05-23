10:55 23.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве ликвидировали подпольное производство алкоголя - ФОТО

Вчера вечером, 22 мая 2018 года, сотрудники правоохранительных органов пересекли в Николаеве массовое производство контрафактного алкоголя почти на 20 тонн.

В Николаеве ликвидировали подпольное производство алкоголя - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

По словам полицейских, местные жители Николаева занимались производством поддельного алкоголя и сбывали его другим лицам. Впоследствии суррогатный продукт распространялся в разных регионах, в том числе - в столице.

Сейчас назначена судебно-химическая экспертиза для установления наличия реальной угрозы для жизни и здоровья людей, которые могли употреблять указанную продукцию. Кроме тогог, продолжается досудебное расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Борисполе семь человек отравились суррогатным алкоголем. Все они употребляли алкоголь в одном коллективе в частном доме.


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