В Николаеве ликвидировали подпольное производство алкоголя - ФОТО

Вчера вечером, 22 мая 2018 года, сотрудники правоохранительных органов пересекли в Николаеве массовое производство контрафактного алкоголя почти на 20 тонн.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
По словам полицейских, местные жители Николаева занимались производством поддельного алкоголя и сбывали его другим лицам. Впоследствии суррогатный продукт распространялся в разных регионах, в том числе - в столице.
Сейчас назначена судебно-химическая экспертиза для установления наличия реальной угрозы для жизни и здоровья людей, которые могли употреблять указанную продукцию. Кроме тогог, продолжается досудебное расследование.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Борисполе семь человек отравились суррогатным алкоголем. Все они употребляли алкоголь в одном коллективе в частном доме.
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