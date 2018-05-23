14:53 23.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Израиле рекордная нехватка воды

В Израиле наступил наибольший дефицит воды, в стране не хватает 2,5 миллиарда кубометров воды. Об этом сообщает издание MIGnews.com.

В Израиле рекордная нехватка воды

Сообщается, что беспрецедентная засуха в Израиле длится уже пять лет подряд, из-за отсутствия дождей.

К примеру, в озере Кинерет дефицит воды составляет 1,2 миллиарда кубометров, уровень озера упал до исторического минимума и близок, как к самой низкой отметки 214,87 метров ниже уровня моря.

Основные источники воды - Дан и Баниас, питающие Иордан, также находятся на очень низком уровне.

"У нас есть запасы воды на год-два, а не на пять лет, как это было раньше", - заявил на специальной пресс-конференции министр энергетики, инфраструктуры и водных ресурсов Израиля Юваль Штайниц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более половины территории украинской грунтовой почвы поражены ветровой и водной эрозией, как объявили во время заседания координационного совета по вопросам борьбы с деградацией земель Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.


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