В Гондурасе разбился самолет с американцами - ФОТО

На его борту находились граждане Соединенных Штатов Америки. По предварительным данным шесть человек травмированы.

Как сообщило агентство Express, ссылаясь на данные заместителя главы Постоянной комиссии по непредвиденным обстоятельствам Гондураса Карлос Кордеро, все травмированным были доставлены в государственную больницу Escuela.

Самолет потерпел крушение в международном аэропорту Тонконтин в Тегусигальпе. Он развалился на две части после того, как вылетел за пределы аэропорта. Во избежание крупного пожара пожарные залили его пеной.

По данным руководителей аэропорта самолет прибыл в Гондурас из Остина американского штата Техас.

Напомним, как сообща УРА-Информ, во время экстренной посадки самолета саудовской авиакомпании Saudia в аэропорту города Джидда травмы получило 52 граждан. Была проведена эвакуация 141 пассажира и десяти участников экипажа. Воздушное транспортное средство начало совершать экстренную аварийную посадку в аэропорту Саудовской Аравии. Самолет Airbus A330 осуществлял рейс по маршруту из Медины в столицу Бангладеш Дакки. Во время полета зафиксировали неисправность посадочного механизма. Пилоты приняли решение провести срочную посадку в международном аэропорту Джидды.