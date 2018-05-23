13:29 23.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области мужчина поджег автомобиль полиции

В Днепропетровской области в селе Соленое местный житель поджег полицейский служебный автомобиль "ВАЗ-2107". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В Днепропетровской области мужчина поджег автомобиль полиции

Как отмечается, в результате происшествия у автомобиля повреждено лакокрасочное покрытие заднего правого крыла. Дежурные увидели горящий автомобиль и самостоятельно ликвидировали пожар.

Правоохранители установили, что 26-летний мужчина поджег автомобиль. Действия мужчины были зафиксированы камерой видеонаблюдения.

Задержанный объяснил свой поступок обидой на правоохранителей, поскольку ранее он неоднократно попадал в поле зрения полицейских за кражи на территории района.

В данное время следователи расследуют данный инцидент. Мужчине грозит штраф от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре произошел масштабный пожар. Горело заброшенное здание, расположенное между торгово-развлекательным комплексов "Мост-Сити" и Днепровским государственным цирком.


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