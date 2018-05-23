В Днепре сотни тысяч людей лишены водоснабжения

В своем посте он написал, что из-за аварии на период ликвидации в некоторых районах будет отсутствовать водоснабжение.

Ориентировочный срок ремонтных работ пять-шесть часов.

Кроме того, без водоснабжения остался центр Днепра, также жилые массивы Победа, Солнечный, Парус, а это более 300 тысяч человек.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве за долги будут отключать от электроснабжения административные здания и бюветы, которые обслуживаются коммунальным предприятием "Киевводоканала".