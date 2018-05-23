В Днепре сотни тысяч людей лишены водоснабжения

Сегодня, 23 мая, в Днепре на магистральном трубопроводе произошла крупная авария. Об этом сообщил в Facebook заместитель городского головы Михаил Лысенко.
В своем посте он написал, что из-за аварии на период ликвидации в некоторых районах будет отсутствовать водоснабжение.
Ориентировочный срок ремонтных работ пять-шесть часов.
Кроме того, без водоснабжения остался центр Днепра, также жилые массивы Победа, Солнечный, Парус, а это более 300 тысяч человек.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве за долги будут отключать от электроснабжения административные здания и бюветы, которые обслуживаются коммунальным предприятием "Киевводоканала".
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