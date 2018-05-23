Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах - ФОТО

Метеорологи Украины предупреждают о грозах, граде и шквалах завтра в южных, восточных областях Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Так, в течение суток 24 мая ожидается в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", погоду большей части территории Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления. Прохладный воздух, охвативший большую часть нашей территории, днем начнет прогреваться. Ночью на севере Левобережья, днем на крайнем западе Украины местами небольшие кратковременные дожди, грозы. На остальной территории синоптики осадков не обещают.
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