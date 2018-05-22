13:30 22.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Украине полиция изъяла партию кокаина на 600 тыс. долларов - ФОТО

Национальная полиция совместно с руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины пересекла мужнародный канал поставки запрещенных веществ.

В Украине полиция изъяла партию кокаина на 600 тыс. долларов - ФОТО

Об этом написала спикер Генпрокуратуры Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Отметим, что в своем посте чиновница написала о задержание злоумышленника, который хотел перевезти более 3,5 кг кокаина. По предварительным сведениям, такая стоимость наркотика на черном рынке достигает 600 тыс. долларов.

Стоит добавить, что место задержания наркокурьера не указано. В настоящее время следователи выясняют все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре во время ликвидации наркодиллерской точки полицейские нашли гранатомет.


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