19:30 22.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Саудовской Аравии прошла аварийная посадка самолета, пострадали люди

В ходе экстренной посадки самолета саудовской авиакомпании Saudia в аэропорту города Джидда травмы получило 52 граждан. Была проведена эвакуация 141 пассажира и десяти участников экипажа.

В Саудовской Аравии прошла аварийная посадка самолета, пострадали люди

Об этом сообщает Arabian Business.

Воздушное транпортное средство начало совершать экстренную аварийную посадку в аэропорту Саудовской Аравии. Самолет Airbus A330 осуществлял рейс по маршруту из Медины в столицу Бангладеш Дакки. Во время полета зафиксировали неисправность посадочного механизма. Пилоты приняли решение провести срочную посадку в международном аэропорту Джидды.

"Когда была предпринята Сотрудник авиакомпании Абдулрахман аль-Тайеб заявил, что в ходе осуществления попытки посадки было определено, что передние шасси не предоставляется возможным выпустить. Как он добавил, после нескольких неудачных попыток сделать механизм экипаж, взяв во внимание все необходимые меры предосторожности, принял решение садиться без применения переднего шасси.

Аль-Тайеб подчеркнул, что несмотря на риски, самолет приземлился удачно, при этом 141 человек на борту и десять участников экипажа были без проблем эвакуированы с использованием надувных трапов Airbus 330. Погибших нет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Нидерландах случилось воздушно-транспортное происшествие с участием легкомоторного самолета, который упал незадолго после отправление из аэропорта в Роттердаме.


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