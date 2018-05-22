В Пакистане жара убила десятки людей

Как сообщает агентство Reuters, накануне столбик термометра поднимался до 44 градусов по шкале Цельсия.

Сообщается, что за последние три дня, погибли 65 человек. Их тела находятся в моргах и врачи подтвердили, что причиной смерти стал обусловленный жарой инсульт. Известно, что множество смертей произошли в бедных районах Карачи.

Кроме того, аномальная жара совпала с отключением электроэнергии и исламским священным месяцем Рамадом, когда большинство мусульман не едят и не пьют в течение дня.

К слову, в 2015 году из-за жары в Карачи погибли более 1300 человек. Тогда морги города оказались переполненными. Тела некоторых умерших оставались на улицах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", погоду большей части территории Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления. Прохладный воздух, охвативший большую часть нашей территории, днем начнет прогреваться. Ночью на севере Левобережья, днем на крайнем западе Украины местами небольшие кратковременные дожди, грозы. На остальной территории синоптики осадков не обещают.