В Нидерландах разбился самолет, есть жертвы

Об этом сообщает AD.

Воздушное средство было марки Cessna Reims F172N Skyhawk. Самолет только начал свой непродолжительный полет, но уже 15 минут спустя произошло его крушение. Как позже выяснилось, транспорт пролетал слишком низко и случайным образом зацепил массивным крылом дерево.

После этого столкновения, самолет начал падать на территории поля, в следствии чего забрал жизни двоих людей.

Правоохранительные органы в данный момент еще не выяснили, все причины, которые привели к данной аварии. Как утверждают очевидцы, эта территория предназначена для того, что называют "тестовыми полетами".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в аэропорту Нарита в Токио на взлетной полосе задымился пассажирский самолет Boeing 767 авиакомпании All Nippon Airways, который выполнял рейс в Гонконг.