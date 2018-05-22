12:58 22.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Марьинке снаряд попал прямо в жилой дом – ФОТО

В самом центре Марьинки снаряд попал в жилой дом, от чего дом полностью сгорел. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

В Марьинке снаряд попал прямо в жилой дом – ФОТО

Отмечается, что вчера около 20:00 в дом по улице Шевченко попал снаряд, в результате чего помещение выгорело полностью.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, так как хозяйки не было дома.

Известно, что владелица дома переехала в центр города, ведь находиться по месту жительства стало опасно. Улица Шевченко находится в непосредственной близости к линии фронта. Утром 38-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители продолжают патрулировать город, последствия обстрела квалифицированы как террористический акт.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", пророссийские боевики на Донбассе обстреляли прифронтовой поселок Зайцево в Горловском направлении. Отмечается, что в результате обстрела, минно-взрывную травму получила 60-летняя местная жительница, которая находилась в своем дворе.


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