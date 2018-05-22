14:17 22.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге на пешеходном переходе сбили пожилого мужчину

В городе Кременчуг Полтавской области грузовое транспортное средство спровоцировало дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе. Так, фура совершила наезд на 92-летнего мужчину.

В Кременчуге на пешеходном переходе сбили пожилого мужчину

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

Авария случилась на проспекте Свободы. Грузовая машина марки Renault совершил наезд на пожилого мужчину. Жертва в этот момент с велосипедом в руках переходил через автодорогу на пешеходном переходе. От одержанных серьезных повреждений потерпевший погиб мгновенно на месте происшествия.

Водитель задержан правоохранителями. В данный момент решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на юге Японии произошло дорожно транспортное происшествие с участием транспортного средства, который перевозил детей на занятия в школу и обратно.


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