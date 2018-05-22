09:41 22.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Йемене нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Сегодня, 22 мая, в Йемене в результате ракетного удара по рынку в Марибе погибли пятеро мирных жителей, еще 22 получили ранения.

В Йемене нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы из системы реактивной артиллерии "Катюша" атаковали Мариб, который находится под контролем правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади.

Известно, что ракетный удар был направлен в район рынка, в результате чего погибли пятеро мирных жителей, еще 22 получили ранения.

Ранее в Йемене был арестован местный главарь террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Амир Даки. Арестованный руководил действиями террористов в округе Йафа и готовил теракт в одной из провинций Йемена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", иранские вооруженные формирования выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. В результате инцидента несколько ракет были сбиты системой ПРО Железный купол.


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